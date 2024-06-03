Fender USA フェンダー ストラト テレキャス用 ハードケース

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ヴィンテージ70年代FenderUSAStratocaster/TelecasterフェンダーST/TL用ハードケース70年代のブラックレザー、オレンジインナーのハードケースです。Stratocaster/Telecaster等が収納出来るサイズです。内ポケット収納部分が無くなってフラットの状態になっておりますが他金具やハンドル等に故障は無く問題無くギターを収納出来ます。何より50年経っておりますのでケース単体のオーラがすごいです。是非、オリジナルケースが失われた個体をお持ちの方同年代のケースに収めてみては如何でしょうか。単体で出る事は滅多に無いのでお探しの方は是非。