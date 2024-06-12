モミ hr psa10 ポケカ 値下げ不可

ポケモンカードモミhrpsa10◎私自身で米国のPSA本社に直送したワンオーナー品になりますので確実に本物だと証明出来ますのでご安心ください。◎PSA10は完美品を証明するものではないため・小さなキズ、凹み、ホロかけ、白欠け等がある 可能性がございます。・PSAケースに稀に出荷時に付いた初期傷や埃の混入がある可能性があります。 写真にてご確認いただきまして、 上記、ご理解のある方のみご購入ください。◇梱包方法：PSA鑑定ケースをPSA専用のOPP袋に入れ、プチプチに包み、ジップロックで水濡れ対策をいたします。鑑定状況...PSA10レアリティ...HR



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