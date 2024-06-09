ZoomR16Recorder:Interface:Controller完動品。付属品 下記本体、電源ケーブル、箱、説明書*ZoomR16*８トラック同時録音、１６トラック同時再生バンド演奏の一発録りや、ドラムのマルチマイク録音といった本格的なレコーディングが行える8トラック同時録音に対応。16/24ビットリニア、44.1kHzサンプリングのWAVフォーマットで、16トラック分のマルチパート・レコーディングが行えます。UNDO/REDO機能を備え、直前に行ったレコーディングを取り消して、元の状態に戻すことができます。電池駆動も可能ですので、フィールドレコーディングやふと浮かんだアイディアもすぐにレコーディングできます。外部マイクやラインレベルのソースをR16にダイレクトに接続できるほか、それらのソースがない環境でもR16本体に内蔵のステレオマイクのみの最小セッティングでレコーディングを行えます。また、ギターやベースもダイレクトに接続できます。レコーディング完了後は、内蔵ミキサー機能で各トラックのフェーダーやEQ、パンニング、さらにはアンプモデリングやマルチバンドコンプレッサーなどのマスタリングエフェクトを含む135種類の内蔵DSPエフェクトを駆使してスタジオクオリティのサウンドにミックスダウンできます。



R16 Multitrack Recorder | ZOOM



ZOOM ズーム マルチトラックレコーダー 8トラック同時録音 16トラック同時再生 R16



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