『クラリネット マウスピース＆リガチャー セット』●バンドレン Ｂ♭用マウスピース 5RV クラリネット 定価 ¥11800 +tax※使用感あります※パッチ跡ありますバラ売り ¥4999●BGビージー B♭クラリネット用リガチャー スーパーレヴェレーション 品番 L4SR 定価 ¥8295 税込素材：ファブリック製色 ：黒キャップ付き（キズあり）※ＢＧロゴ消えてしまっていますバラ売り ¥3999こちらでお譲り頂き半年間使用しました。 ※お値下げ不可どちらも使用感あります。中古にご理解頂ける方ご購入宜しくお願いいたします細いことを気にされる方はご遠慮願います単品での出品でしたが、まとめ売りに変更しました。バラ売り希望の方はコメントを頂ければバラ売り価格にて賜ります。ベークラ マウスピース リガチャー バンドレン65



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