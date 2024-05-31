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YAMAHA CS-10 ヤマハ アナログシンセサイザー　美品
商品番号 E17089016658
商品名

YAMAHA CS-10 ヤマハ アナログシンセサイザー　美品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 21,681 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YamahaCS-10ヴィンテージ品ですが非常にきれいです。動作も確認済みです。CSシリーズのベストセラー。数学的に整理されたパネルレイアウト。フローイングの可能性を限定することなく、複雑なパッチング作業をワンタッチでこなすノブスイッチ群。エフェクティブな表現を可能にするポルタメントとピッチベンド。「音楽」に直結する演奏性を最重要視した、ライブパフォーマンスに強いシンセサイザー。安定したピッチ。ヤマハ独自のIL、AL、A、D、R方式のVCF-EGなど大型機なみのコンパクトギアです。
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