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値下げしました‼️ Cry Baby ワウペダルGCB-95
商品番号 D56872366311
商品名

値下げしました‼️ Cry Baby ワウペダルGCB-95
ブランド名 ジムダンロップ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CryBabyワウペダルGCB-95Dunlop(JimDunlop)です。先日中古で購入しました。機材整理のため出品します。スイッチャーの導入に伴い、ボードに入らず、あまり使わないということで使って頂ける人へお譲りしたいと思いました。購入時から傷や剥げがありましたが、動作には支障はありませんでした。裏面のゴム足をとってマジックテープをつけて使用してました。テープ取りましたが、見た感じないですが、跡が残っている可能性がございますのでご了承ください。一度スタジオで使用しましたが、それ以外は家出のみの使用でした。軽く拭き、プチプチに包みダンボールでの発送の予定です。6000→5700→5500→5000#Dunlop_JimDunlop_#GCB_95FCrybabyClassic#GCB_95種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/Addict764818.html
http://narcologia.ru/goods/recycling597514.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox817139.html
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