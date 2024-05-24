期間限定価格！書道☆墨精　程君房　大明宣徳年造 中国　高級

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墨精 程君房 大明宣徳年造 筆 中国 高級 骨董 他でも出品してるので売れ次第取り消します。高級墨、筆、筆掛け、未使用品画像の物がすべてです最後から二番目と最後の画像を追加しました、この2点の高級墨もセットにいたします。かなり古い物が多く状態はそれなりの物もありますが美品の物もあります、トラブルやご購入後のご対応は不可ですので価値や状態は画像にてご判断できる方のみのご購入をよろしくお願いします。書道・習字用品...硯,墨,筆,書道セット,その他書の形式...掛け軸・掛軸