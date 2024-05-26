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- BBM 2010 イーグルス 福盛和男 クロス 直筆サインカード 15枚限定
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商品詳細
BBM2010楽天イーグルス福盛和男クロス直筆サインカード15枚限定です。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。サイン有無···有り性別···男ジャンル（スポーツ選手）···野球
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