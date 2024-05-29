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にじさんじ EN Luxiem おひるねこ ミニフィギュア 5種×2セット ⑥
商品番号 J81415493518
商品名

にじさんじ EN Luxiem おひるねこ ミニフィギュア 5種×2セット ⑥
ブランド名 セガ
特別価格 税込 6,026 円
在庫状況 あり

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商品詳細

にじさんじNIJISANJIENLuxiemおひるねこミニフィギュア5種×2セット(計10個)です。新品未開封品です。プライズ景品ですので、完璧を求める方は購入をお控え下さい。梱包はプチプチで巻き簡易包装をして、らくらくメルカリ便で発送予定です。即購入可、お値下げ不可です。また、にじさんじ関連商品を別出品しておりますので、併せてご検討下さい。↓#カフェラテ出品にじさんじよろしくお願い致します。マスコットぬいぐるみ寝そべりplushtoysフィギュアfigureNIJISANJIルカ・カネシロ　LucaKaneshiroアイク・イーヴランド　IkeEveland闇ノシュウ　ShuYaminoヴォックス・アクマ　VoxAkumaミスタ・リアス　MystaRias人気タイトル···にじさんじグッズ種類···プライズ/一番くじ
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