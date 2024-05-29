にじさんじ EN Luxiem おひるねこ ミニフィギュア 5種×2セット ⑥

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にじさんじNIJISANJIENLuxiemおひるねこミニフィギュア5種×2セット(計10個)です。新品未開封品です。プライズ景品ですので、完璧を求める方は購入をお控え下さい。梱包はプチプチで巻き簡易包装をして、らくらくメルカリ便で発送予定です。即購入可、お値下げ不可です。また、にじさんじ関連商品を別出品しておりますので、併せてご検討下さい。↓#カフェラテ出品にじさんじよろしくお願い致します。マスコットぬいぐるみ寝そべりplushtoysフィギュアfigureNIJISANJIルカ・カネシロ LucaKaneshiroアイク・イーヴランド IkeEveland闇ノシュウ ShuYaminoヴォックス・アクマ VoxAkumaミスタ・リアス MystaRias人気タイトル···にじさんじグッズ種類···プライズ/一番くじ