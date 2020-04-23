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商品詳細
2022年11月に購入し、2022年12月から2023年3月まで子どもが使用しました。サイズアウトしてしまったので出品いたします。マスキングテープを貼っていたため、跡があります。丁寧に使用していましたが、細部に塗装の擦れなどあります。ケースも使用による多少の汚れがあります。ブランド品ではありませんのでお値段に反映しました。初心者用の仕様かと思います。始めたばかりのお子さんの練習用にいかがでしょうか。1枚目写真がお送りする全てです。（消音器はもともとありませんでした。松脂はありません。）値下げ不可即購入可
http://narcologia.ru/goods/Addict737418.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic690137.html
http://narcologia.ru/goods/marshal967980.html
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