

バイオリン 18弁



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2022年11月に購入し、2022年12月から2023年3月まで子どもが使用しました。サイズアウトしてしまったので出品いたします。マスキングテープを貼っていたため、跡があります。丁寧に使用していましたが、細部に塗装の擦れなどあります。ケースも使用による多少の汚れがあります。ブランド品ではありませんのでお値段に反映しました。初心者用の仕様かと思います。始めたばかりのお子さんの練習用にいかがでしょうか。1枚目写真がお送りする全てです。（消音器はもともとありませんでした。松脂はありません。）値下げ不可即購入可