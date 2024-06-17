【真作保証】アルフォンス・ミュシャ「四季-夏」シルクスクリーン 版画 絵画

ご覧頂きありがとうございます。^_^【真作保証】アルフォンス・ミュシャ「四季-夏」シルクスクリーンシートの出品です。☆ミュシャ「四季-夏」シルクスクリーン‼️☆真作保証、ミュシャ財団エンボス印‼️☆送料無料‼️☆宅急便で安心安全配送‼️☆即購入OK‼️【作品詳細】作者 アルフォンス・ミュシャ作品名 「四季-夏」技法 シルクスクリーン作品寸 縦約68cm横約30.5cmed116/300作品状態 良好真贋保証 真作保証(ミュシャ財団エンボス印有り)サイン 刷り込みサイン※シートのまとめ買いは割引致します。メッセージにてご相談下さい。^_^(注)未使用品ですが長期保存のお品です。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。※シートだけの為、折れの無い様に直径15cm程に丸めて防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。 何かご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。即購入も大歓迎です。^_^■違反行為■配送後、商品の差替返品などが発覚した場合は速かに通報し然るべき対応をさせて頂きます。アール・ヌーヴォー絵画 額装品 シルクスクリーン 版画 絵画 洋画 美術 芸術 アート 額装



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