ヤマハ YAMAHAオーディオインターフェースAG06

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商品詳細
2021年にAmazonで購入し、開封しないまま置いていました。購入時のステータスを失念してしまったため、先ほど出品会社に確認したところ、責任者の方から「中古品を「非常に良い」か「良い」の状態で出している。通常は新品に近いものを検品のために取り出して戻すことが多い。私が動作確認をしています」といただきました。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。ヤマハYAMAHAウェブキャスティングミキサーオーディオインターフェースオーディオインターフェイス6チャンネルAG06ケーブル付きインターネット配信に便利な機能付き音楽制作アプリケーションCubasisLE対応
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