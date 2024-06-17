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ヤマハ YAMAHAオーディオインターフェースAG06
商品番号 B84542803705
商品名

ヤマハ YAMAHAオーディオインターフェースAG06
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年にAmazonで購入し、開封しないまま置いていました。購入時のステータスを失念してしまったため、先ほど出品会社に確認したところ、責任者の方から「中古品を「非常に良い」か「良い」の状態で出している。通常は新品に近いものを検品のために取り出して戻すことが多い。私が動作確認をしています」といただきました。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。ヤマハYAMAHAウェブキャスティングミキサーオーディオインターフェースオーディオインターフェイス6チャンネルAG06ケーブル付きインターネット配信に便利な機能付き音楽制作アプリケーションCubasisLE対応
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