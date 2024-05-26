サンダー ex sar 美品

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【内容】サンダーsar美品【状態】写真にてご確認ください。box開封後スリーブに入れ防湿庫にて保管しておりました。素人目で見た限りでは珍しく縦線横線が確認できず、比較的綺麗なカードかと思われます。製品の特性上、個体差や感じ方に個人差があるかと思いますので神経質な方は購入をお控えいただきますようお願いいたします。写真をよくご確認の上ご購入をよろしくお願い致します。また、プレイ用でお願い致します。折れ濡れ対策をして発送致します。他フリマアプリにも出品している関係上、先着順にてキャンセルさせていただく場合が御座います。