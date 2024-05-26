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白楽 青楓の絵 馬盥茶碗 | 楽入 | 京ものさんぽ 白楽 青楓の絵 馬盥茶碗 | 楽入 | 京ものさんぽ

種類···茶道具※コメント無し・即購入歓迎#パコの【アンティーク陶芸の部屋】【サイズ】口径 約12.5cm高さ 約7.7cm・本体は目立ったキズや汚れはありません。・化粧箱内の包み紙は少し汚れています。数十年前と思われます。あくまでも中古品であることをご理解の上、是非ご愛用くださいませ。・リサイクル箱に緩衝材で包みお送り致します♪