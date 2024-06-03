専用☆野々田 合金面取風炉 萬代屋釜釜環 電熱器 敷板他フルセット送料込み

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ご覧頂きありがとうございます。☆野々田合金面取風炉萬代屋釜 釜環電熱器敷板他フルセット 送料込みの出品です。＊風炉に撮影時の光が入っていま す。〇全体サイズ(素人採寸)幅33㎝口径10㎝ 高さ33㎝(釜口迄敷板含む)重さ7.5Kgと軽量です。＊特殊合金面取風炉(古銅色)＊茶釜：あじろ鉄焼抜風炉釜 萬代屋釜釜鐶付き＊電熱器(固定):野々田410W 切替スイッチ電源コード付き＊敷板：黒塗り28cm□ 厚さ1.8cm＊まえかわらけ＊香入れ◎商品状態・面取風炉 多少のよごれ小擦れ等あるも 状態良好きれいです。 軽量にて移動が楽な逸品です。・萬代屋釜 長期保管品にて多少のよごれは あるも目立ったサビなく 状態良好きれいです。 発送時に茶釜ご使用前のアドバ イスをさせていただきます。・電熱器(固定)多少のよごれ等あるもきれいで す。・まえかわらけ、香入れ 共にきれいです。・敷板：自家製にておまけです。＊写真がすべてとなります。＊返品はお許しください。＊完品をお求めのお方、神経質な お方はお避け下さい。＊写真、文の表示、説明には限り がありアンティーク商品の為、 見えない部分で小キズ、サビ、 汚れ等がある場合がざいますが 現品優先とします＊ご質問は大歓迎！＊釜の共箱によごれ傷み、風炉に 共箱なき為リサイクル品を使用 させていただきます。★検索カテゴリー＊茶器＊釜＊茶釜＊鉄釜＊鉄瓶＊風炉＊丸炉＊風炉釜＊面取り風炉＊唐銅風炉＊朝鮮風炉＊電熱器＊炭型電熱器＊釜鐶＊工芸品種類...茶道具装飾...その他主な素材...鉄