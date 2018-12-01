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西国 三十三ヶ所/西国三十三箇所霊場集印肉筆掛軸/掛軸☆宝船☆AB-314
商品番号 W11279541970
商品名

西国 三十三ヶ所/西国三十三箇所霊場集印肉筆掛軸/掛軸☆宝船☆AB-314
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙、表装共に良好です。　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　213cm×幅　63cm　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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西国 三十三ヶ所/西国三十三箇所霊場集印肉筆掛軸/掛軸☆宝船☆AB-314
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