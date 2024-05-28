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アルトサックス用 リード 3番 バンドーレン/Vandoren
商品番号 R98128021811
商品名

アルトサックス用 リード 3番 バンドーレン/Vandoren
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···リードアルトサックス用リード3番バンドーレン/Vandoren【商品】アルトサックス用リード3番バンドーレントラディショナル1箱10枚入り×1箱＝10枚【商品の状態】新品・未使用・未開封【発送・梱包】ゆうパケットポストmini(匿名発送)外箱を緩衝材(プチプチ)で梱包して、専用資材にて発送いたします。
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