売約　二点　茶道　懐石道具　器　行器　ホカイ

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商品詳細
種類...茶道具装飾...その他茶道 懐石料理道具セットです。お稽古などにも！アンティークのホカイにいれて保管しております。画像のものが全てになります。状態は使用しておりますが、全体的には綺麗かと。木製のしっかりしたお品です。五客ずつのセットです。酒器は三段お茶会お茶事裏千家表千家遠州流武者小路千家
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