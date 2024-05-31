CASIO(カシオ) 32ミニ鍵盤 電子キーボード SA-46 ACアダプター付

ほとんど使用せず保管しておりました。純正ACアダプター付きですので、届いてすぐお使いいただけます。素人判断ですが、目立つ汚れや傷もなく、比較的美品かと思います。除菌シートにてクリーニング済みです。お値引きはご遠慮いただいております。ブランド：CASIO(カシオ)色：ブラック\u0026グリーンキーの数：32商品の重量：1キログラムモデル名：SA-46付属品：ACアダプタ（乾電池でも動作可能）箱はございません。以下、製品仕様抜粋です。主な機能・特長●鍵盤：32ミニ鍵盤●最大同時発音数：8●音色：100内蔵音色●リズム/パターン：50内蔵パターン●内蔵曲：10曲（ソングバンク）●レッスン機能：メロディーオン／オフ（レッスンパート：メロディーパート）その他の機能●ピアノ音色／オルガン音色ワンタッチ切替ボタン●5ドラムパッド●日本語印刷（操作パネルの基本操作用の文字を日本語で表記）チューニングコントロール/表示画面/スピーカー/アンプ出力/入出力端子/電源/消費電力●チューニングコントロール：A4＝440Hz±99セント●表示画面：液晶画面●スピーカー：8cm×2●アンプ出力：0.5W＋0.5W●入出力端子：ヘッドホン／出力（3.5mmステレオミニジャック）、外部電源（DC9.5V）■電源/消費電力：単3形乾電池×6本（別売）、または家庭用AC100V電源（別売ACアダプターAD-E95100LJ使用）/消費電力3.2Wサイズ/質量●サイズ（幅×奥行×高さ）：446×208×51mm※突起部等は含まず。●質量：1.0kg（乾電池含まず）#SA46#CASIO



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