2機セット 日本国内航空 YS-11A \u0026 JAS B777 レインボーセブン ...

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フェニックス製 JapanAirSystemB777-289RainbowSevenJA008D1:400JALUX製 日本国内航空 YS-11A1:200未展示、未使用品です。上記2機セットです。写真7枚目をご参照ください。素人検品ですが機体、箱は綺麗です。ブリスターは経年劣化がみられます。個人保管品としての御理解の程宜しくお願い致します。ご覧頂きありがとうございます。