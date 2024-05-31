用途不明のマルチケーブル　長さ約60m

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用途不明のマルチケーブル 測ってみたら長さが約60mあります。 元々canare/カナレ製のリール R380-Sに巻いてあったものですが、不要なので、使える方にお譲りしたいと思います。ケーブル表面には用途を判断できる表記や印字が見当たりません。雰囲気的には、おそらく放送関係か映像関係のプロ業務で使うケーブルのような感じです。外観状態はケーブル、コネクタ-接点共に動作に支障があるような痛みや汚れも無く、良好な状態です。新品で購入するとかなり高そうですが、不明点が多いので、ジャンク扱いでお願いします。種類···その他