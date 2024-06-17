DCマルチバース　ザ・フラッシュ/バットマン　12インチスタチュー

マクファーレントイズ DCマルチバース12インチ ポーズドスタチューザ・フラッシュ バットマンのスタチューフィギュア特に目立った傷や汚れはありませんが素人目線の為、神経質な方や完璧を求める方のご購入はお控え下さい。写真のものが全てとなります。箱、カードはありません。説明文及びプロフィールを一読し、ご納得頂けた方のみのご購入をお願い致します。



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