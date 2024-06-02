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#EXILE のポスター
商品番号 P13192029218
商品名

#EXILE のポスター
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···ポスター#EXILEの#Kiminimuchuのポスターです。とても楽しそうなメンバーが印象的なポスターです。このポスターが飾られた部屋でパーティーすると楽しさ倍増かもしれませんよ。ファンの方にオススメです。貼ったりはしてないのでピンの跡やテープの跡はありません。個人での保管なので完璧な新品の状態をお求めの方や、神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
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