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- 【新品】未開封 MARVEL LEGENDS オメガレッド
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商品詳細
ToybizMARVELLEGENDS10SENTINELSERIESOMEGAREDトイビズから発売されていたフィギュア「マーベルレジェンドオメガレッド」です。新品未開封のまま保管していましたが出品します。フィギュア種類...アクションフィギュア#MARVEL#マーベル#フィギュア#オメガレッド#OmegaRed#Toybiz
http://narcologia.ru/goods/reboot595536.html
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