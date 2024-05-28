ハカランダ（ブラジリアンローズウッド）指板材 / No.5

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商品詳細
ハカランダ（ブラジリアンローズウッド）指板材/No.5ギター用指板材、1枚の価格です。2008年に購入後、保管していた物ですが、まだ数がありますので出品させて頂きます。荒材の為、木目が分かりにくいかと思いますが、1,3枚目が乾燥時の画像。2,4枚目がシリコンオフを塗布した画像となります。黒々とズッシリ、良く詰まっていると思います。長さ×520〜530mm幅×72〜76mm厚み×10〜12mmその他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。＝＝＝＝＝＝＝（検索）GibsonFendarMartin
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