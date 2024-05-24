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全体的にキレイかと思いますが、少しの間、飾っておりましたのでお写真のように、裏側に汚れがございます。ご理解の上ご購入くださいませ。額縁は上品で良い物を使い作って頂きました縦 47センチ横 123センチ