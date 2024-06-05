茶道具　茶釜　高橋敬典　未使用

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茶釜 高橋敬典未使用です箱あります釜かんはありませんサイズ 直径 約21㎝ 底の直径 約18㎝ 高さ(ふたの取手まで)約16㎝(ふた無し)13㎝全て目視での素人採寸ですので誤差があります自宅保管していたものですご理解の上ご購入ください