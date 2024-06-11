メロン　SR PSA10

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メロンSRPSA10白銀のランスMELONYSILVERLANCEPSA鑑定品10GEMMINT評価です。個体番号を公開しているので、写真とwebで状態をご確認ください。自身で自引きしアメリカ本社に直出ししたカードです。念の為鑑定結果ページを載せております。ケースに傷が付かないよう、PSA鑑定品専用スリーブに入れた上、濡れ折れ対策をして発送致します。#ポケモン #ポケモンカード #ポケモンカードゲーム #ポケカ #VSTARユニバース#VMAXクライマックス#シャイニースターV#フュージョンアーツ#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#スタートデッキ100#仰天のボルテッカー#スターバース#バトルリージョン#スターター#スペースジャグラー#タイムゲイザー#ダークファンタズマ#ポケモンGO#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバースレックウザvmaxサナsrサナSRキバナレックウザvmaxsa蒼空ストリームイーブイヒーローズウオチルドンvsr#ポケモン#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#シャイニースター#シャイニースターv#バイオレットex#スカーレットex#ミモザsar#ミモザsr#ボタンsr#ミライドンexsar#コライドンexsarドラゴンストームチャンピオンロード裂空のカリスマフェアリーライズ超爆インパクトダークオーダーウルトラシャイニータッグボルトまとめ売りナイトユニゾンフルメタルウォールダブルブレイズジージーエンドスカイレジェンドミラクルツインリミックスバウトドリームリーグオルタージェネシスソードシールドvmaxライジング反逆クラッシュ#Buyee （バイイー）#bibian （ビビアン）#FROMJAPAN (フロムジャパン)#Neokyo (ネオキョー)#doorzo （どうぞ）#ZenMarket （ゼンマーケット）#JPGOODBUY （ジェーピー)