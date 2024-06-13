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XーREY キャンパスアート　サルビア
商品番号 S23398776949
商品名

XーREY キャンパスアート　サルビア
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 5,461 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家アルバートクーツィール氏のX線を使った作品です♡花の色付きレントゲンといったところでしょうか。スタイリッシュですね！サイズ…縦70x横50x厚さ2.5cm箱から出して、少しの間飾ってありましたので未使用に近いにしてあります。輸入雑貨インテリア雑貨海外インテリアお洒落インテリアアンティーク雑貨クラシックインテリアインテリア小物インテリアデコレーションホームデコレーションディスプレイ雑貨　アート　レントゲン　スタイリッシュ　壁掛け　装飾　絵画
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