E-girls 藤井萩花

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商品詳細
Flowerのリリイベでランダムで入ってるサイン入りステッカーになります。裏面には萩花の書いたキリンが書かれています。目立った傷などはありません。即購入可能です。
http://narcologia.ru/goods/reboot493536.html
http://narcologia.ru/goods/reflector275164.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy877953.html
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