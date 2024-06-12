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ピアノ　アシストペダル
商品番号 G20737780991
商品名

ピアノ　アシストペダル
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピアノのアシストペダルです。数年前に使用していました中古品になります。少し変色した所がありますので、写真をご参照ください。　どうぞよろしくお願いします。
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