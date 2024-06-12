ピアノ　アシストペダル

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商品詳細
ピアノのアシストペダルです。数年前に使用していました中古品になります。少し変色した所がありますので、写真をご参照ください。 どうぞよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Adder54875.html
http://narcologia.ru/goods/browse826091.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual349046.html
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