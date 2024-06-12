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【ポケモンカード】レイジングサーフ　チリ　SAR
商品番号 X57254073661
商品名

【ポケモンカード】レイジングサーフ　チリ　SAR
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,822 円
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商品詳細

本日開封しました。開封後、すぐにスリーブに入れて保管しています。写真にて状態確認をお願いいたします。※お手数ですが、プロフィールはお読みください。レアリティ...SAR鑑定状況...未鑑定種別...シングルカード
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