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僕の心のヤバイやつ　アクリルプレートスタンドセット　山田杏奈
商品番号 X87075675048
商品名

僕の心のヤバイやつ　アクリルプレートスタンドセット　山田杏奈
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 6,266 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像の通りになります。角傷などありません。袋にシール跡があります。パステルカラーで飾っていてとてもいい物だと思います。書き下ろし　アクリルプレート　アクリルスタンド山田杏奈グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
http://narcologia.ru/goods/ordering519479.html
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