ポケモンカードクレイバースト未開封、シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカード シュリンク付きスカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストBOX1BOXあたり30パック入り言語：日本語ポケモンセンターにて購入しました。箱開封のみ、中身触れておりません。
http://narcologia.ru/goods/kindness820205.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford631273.html
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