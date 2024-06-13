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ポケモンカードクレイバースト未開封、シュリンク付き
商品番号 Y33769779713
商品名

ポケモンカードクレイバースト未開封、シュリンク付き
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　シュリンク付きスカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストBOX1BOXあたり30パック入り言語：日本語ポケモンセンターにて購入しました。箱開封のみ、中身触れておりません。
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