東洋楽器◇バイオリンケース◇ESPRI◇UL◇ブラック◇4/4◇フルサイズ用◇黒

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バイオリンケースを買い換えたので出品しました(¨̮)/それなりの使用感は有りますが不具合等は無く、まだまだお使い頂けるかと思います。飽くまで中古品ですので、神経質な方,コンディションを気になさる方は購入をお控え下さい。・東洋楽器・ESPRIUL・ブラック・弓2本収納・フルサイズ(4/4)用・約1.2kg・ストラップ(肩掛けタイプ)1本付き・鍵付属⚠️ブランケットは付きません。⚠️リュックタイプでは御座いません。⚠️鍵はケース内小物入れに入れて発送致します。✅梱包は箱には入れずプチプチに包んでの発送です。#バイオリンケース#東洋楽器#ESPRI#ULシェル#ヴァイオリンケース2023080701200H