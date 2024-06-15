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skzoo ポガリ ミニサイズ
商品番号 L19454599255
商品名

skzoo ポガリ ミニサイズ
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

StrayKidsフィリックスポガリぬいぐるみミニサイズ先月イベントの時に1度だけ外に持ち出しましたが大きな傷や汚れ等はありません。ですがあくまで中古品となりますので気にされる方は購入をお控えください。今週までにお買い上げの方はフィリックスのトレカを1枚お付けしてお送りさせていただきます。多少の値下げは致しますので、お気軽にコメントお願い致します。即購入可能です。よろしくお願いします。
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