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アルトサックス用マウスピース　s90 180 箱巾着付
商品番号 L41995627485
商品名

アルトサックス用マウスピース　s90 180 箱巾着付
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーアルトサックス用マウスピースS90180SelmerParis定価：¥25,3005年ほど前まで使っていたものです。写真を見て納得いただける方は購入お願いいたします。#SelmerParis#セルマーアルトサックス用マウスピースS90#s90180#アルトサックス#サックス#マウスピース
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