バンダイナムコ株主優待　アートコレクション　機動戦士ガンダム ブライト・ノア新品

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バンダイナムコ株主優待機動戦士ガンダムブライト・ノアのシリアルナンバー入アートコレクションです。非売品で必要株以上所持の権利がないと手に入らないものであり希少だと思います。この機会にいかがでしょうか？よろしくお願い致します。☆中身確認だけの未使用品です。☆商品到着時の形で発送します。☆撮影と確認のため開封し、すぐに梱包しました。商品内容：1)ブライト・ノアとホワイトベース☆1979年の誕生以来、映像作品を中心に、プラモデルや家庭用ゲーム、業務用ゲーム、ネットワークコンテンツなどが幅広い年齢層に支持されています。日本だけでなく、海外においても事業拡大しており、世界に展開の場を広げています。このアート・コレクションは『機動戦士ガンダムTHEORIGIN』でキャラクターデザインを手掛けることぶきつかさ氏が描いたものです。☆画像はイメージです。☆商品詳細グッズ種類：アートコレクションイラストサイズ：A5相当額サイズ：W258×H318mm額の素材：額の枠／木製、裏板／木製合板、マット紙／紙製、面材／アクリル、その他／押さえ具、吊り紐、吊り具、プレートシリアルナンバープレート：アルミレーザー加工#機動戦士ガンダム#ガンダム#ブライト・ノア#ホワイトベース#アートコレクション#バンダイナムコ#株主優待#アートコレクション☆現状の梱包状態で割れ物注意等シールを貼り、出来る限り慎重に送付させて頂く予定です。