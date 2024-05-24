フシギバナ\u0026セレビィgx sa psa9

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ケースなしのような詐欺ではありませんPSAケースに入ったままお送りいたします。写真の個体をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。psa9や10でも傷等ある可能性がありますので写真でご確認して納得がいきましたら購入お願い致します。ここの写真を追加して欲しい等ありましたらコメントお願い致します。フシギバナセレビィsapsaポケモンカード