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サーナイトex デッキ　⑥
商品番号 U14063143511
商品名

サーナイトex デッキ　⑥
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケカ四天王サーニーゴさんのYouTubeを観て組んだデッキレシピになります。発送は画像2枚目のカードになります。らくらくメルカリ便にて発送します。#くりぼーポケカシティリーグジムバトル種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ）
http://narcologia.ru/goods/navigate347030.html
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