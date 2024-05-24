サーナイトex デッキ　⑥

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商品詳細
ポケカ四天王サーニーゴさんのYouTubeを観て組んだデッキレシピになります。発送は画像2枚目のカードになります。らくらくメルカリ便にて発送します。#くりぼーポケカシティリーグジムバトル種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ）
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http://narcologia.ru/goods/enquire905789.html
http://narcologia.ru/goods/freshman159656.html
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