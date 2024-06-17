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YAMAHA　an200 アナログモデリングシンセサイゼー＆グルーブボックス
商品番号 W31319645200
商品名

YAMAHA　an200 アナログモデリングシンセサイゼー＆グルーブボックス
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済すべてのボタン反応しました。音も問題なくでました。MIDIの確認はできておりません。細かい傷等はありますが動作に問題はありません。●内容物　　本体とACアダプターのみになります。●梱包　プチプチに防水加工をしダンボールに入れて発送予定です。即購入可#ヤマハ#an200
http://narcologia.ru/goods/recuperation407521.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic950537.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce215555.html
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