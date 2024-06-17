YAMAHA　an200 アナログモデリングシンセサイゼー＆グルーブボックス

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商品詳細
動作確認済すべてのボタン反応しました。音も問題なくでました。MIDIの確認はできておりません。細かい傷等はありますが動作に問題はありません。●内容物 本体とACアダプターのみになります。●梱包 プチプチに防水加工をしダンボールに入れて発送予定です。即購入可#ヤマハ#an200
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