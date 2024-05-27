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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR素人目線ではキズ、へこみ、縦線、横線、白かけ等はなく極美品に見えますが商品の状態は写真で確認して下さいご納得いただいた後ご購入お願いします。らくらくメルカリ便で匿名配送になります。ポケモンカードポケカ黒炎の支配者151スノーハザードクレイバーストトリプレットビートvstarユニバーススカーレットexバイオレットexパラダイムトリガーブイマックスクライマックスvmaxクライマックス25周年シャイニースターフュージョンアーツスターバースバトルリージョンタイムゲイザースペースジャグラーポケモンgoロストアビスイーブイヒーローズ白熱のアルカナナンジャモグルーシャミモザキハダリーリエトレーナーグッズスタジアムSARSRARCHRRRRRR
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