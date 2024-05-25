本多行 缶バッジ 40点セット

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ときめきメモリアルときメモGS4ハーフアニバーサリーハーフアニバキラキラグリッターキャラバッジ缶バッジ本多40点セットです。お譲りいただいた時のまま開封・使用せずケースに入れて保管しておりましたが、素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。点数が多いので簡易包装でのお届けです。現時点でバラ売りは検討しておりませんが20点〜割高にはなりますがバラ売り可能です。(まとめての方最優先、手数料や送料等いただきますので専用ページ作成後のキャンセルはご遠慮ください)問題なければ即購入可能です。よろしくお願いいたします。