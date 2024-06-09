お琴　大正琴　琴伝流　山桜　和楽器　アルト

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お琴の中古品です。琴伝流 山桜 アルト祖母が趣味で7年間ほど使用しましたが、使わなくなり出品致します。購入価格3万ほどの品です。名前シールを剥がした跡が残っています。ピックが割れて交換必要です。割れて使えないので現在取り外しています。ケースにうっすらと名前が印字されており、シール等で隠していただけると使用できます。発送時にケースがある方が安全な為、ケース付きで発送させて頂きます。長い間自宅保管の為、ケース本体共に細かな傷や汚れがありますので、神経質な方はご遠慮ください。お琴をされている方、中古品をお求めの方にお譲りしたいと思います。また、返品は受け付けておりませんのでご了承ください。送料込みでお値下げもしておりますので、お値引き交渉はご遠慮下さい。たのメル便にて発送予定ですが、8/25より暫く発送をお休みさせて頂く為、25までに購入いただいた場合でも、頼メル便発送が27を過ぎる場合は9月までお待ち頂く事があります。