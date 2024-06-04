ラブリービー　ペット用ブリアン　2袋

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ご覧頂きまして、有り難うございます。気持ちの良いお取り引きをさせて頂きたいと思います。プロフ一読して頂けたら幸いです。(v_v)歯磨きが苦手なワンちゃんネコちゃんのお口ケアにいかがでしょうか？賞味期限 2026.040.5g×30包×2袋ペットちゃんの安全の為、お取り扱いの注意や与え方をお読みの上、ご使用下さい。定期購入 １袋3,480円家のワンちゃんは、1包を2～3回に分けて使用する時もあり、定期購入ですのでたまってしまいました。別に、1袋ずつ出品させて頂いておりますので、まずは1袋を試してみたいと思われる方は、そちらをご検討頂けたらと思います。宜しくお願い致します。#ラブリービー #ペット用ブリアン #ペット用歯磨き