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ニュートロ シュプレモ 超小型犬 小型犬用 体重管理用 3kg
商品番号 K82089185866
商品名

ニュートロ シュプレモ 超小型犬 小型犬用 体重管理用 3kg
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,656 円
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商品詳細

ニュートロシュプレモ超小型犬小型犬用体重管理用3kg#ニュートロシュプレモ超小型犬小型犬用体重管理用3kgフードの種類···総合栄養食人気フード···ニュートロシュプレモペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···3〜3.9kgこちら3kgの商品になります❁⃘*.゜賞味期限2024.5.13当方、猫さんと暮らしています。毛等が入らないよう梱包いたしますが、神経質な方は御遠慮ください\u003c(__*)\u003eタバコは吸ってません。梱包材料はリサイクル品を使わせて頂きます(*ˊ˘ˋ*)値下げコメントは受け付けてませんm(__)m
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