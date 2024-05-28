ニュートロ シュプレモ 超小型犬～小型犬用 体重管理用 3kg ...

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商品詳細
ニュートロシュプレモ超小型犬小型犬用体重管理用3kg#ニュートロシュプレモ超小型犬小型犬用体重管理用3kgフードの種類···総合栄養食人気フード···ニュートロシュプレモペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···3〜3.9kgこちら3kgの商品になります❁⃘*.゜賞味期限2024.5.13当方、猫さんと暮らしています。毛等が入らないよう梱包いたしますが、神経質な方は御遠慮ください\u003c(__*)\u003eタバコは吸ってません。梱包材料はリサイクル品を使わせて頂きます(*ˊ˘ˋ*)値下げコメントは受け付けてませんm(__)m
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