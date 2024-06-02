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雲山石、溶岩石レイアウトセット
商品番号 W69191185084
商品名

雲山石、溶岩石レイアウトセット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雲山石5点、溶岩石14個セットです。使用済みと未使用のものが混ざっていますが、水の中に入れたら全部黒くなります。ご購入いただいた場合は写真にありますダイソーの箱に緩衝材とともに入れてそのまま発送いたします。雲山石のみ、溶岩石のみのバラ売りは可能です。サイズとしサイズとしては90では使いきれず、この中から何個かチョイスして使うことになると思います。120の場合はちょうど良いかと思います。質問などございましたらお気軽にコメントしてください。
http://narcologia.ru/goods/message666327.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless955359.html
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