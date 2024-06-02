雲山石、溶岩石レイアウトセット

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商品詳細
雲山石5点、溶岩石14個セットです。使用済みと未使用のものが混ざっていますが、水の中に入れたら全部黒くなります。ご購入いただいた場合は写真にありますダイソーの箱に緩衝材とともに入れてそのまま発送いたします。雲山石のみ、溶岩石のみのバラ売りは可能です。サイズとしサイズとしては90では使いきれず、この中から何個かチョイスして使うことになると思います。120の場合はちょうど良いかと思います。質問などございましたらお気軽にコメントしてください。
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