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MTW-4343 蔦流木2本セット　天然流木　アクアリウム　特大水槽用
商品番号 T83168247072
商品名

MTW-4343 蔦流木2本セット　天然流木　アクアリウム　特大水槽用
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は他のサイトにも出品していますので、ご購入する際必ずコメントを頂き、在庫確認致します。MTW-4343蔦流木2本セット　天然流木　アクアリウム　特大水槽用重量:0.91kgサイズ:最長約86cm予定梱包サイズ:120サイズメーカー：RAKYPET合計　2本アク抜きは行っておりません。私の出品中の蔦流木を確認するには、コチラをクリックして下さい。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#RAKYPETの蔦流木◼️送料に関して送料無料　(北海道、沖縄、一部離島の地域を除く。別途送料を頂く場合がございます)※値引き交渉不可※全て画像で御判断頂き、御了承の上、御購入下さい。※気を付けて梱包しますが（発泡スチロールもしくは新聞紙利用）、細かい枝や根っこが折れる可能性があります。商品の性質上、ご理解いただけるかたにお願いいたします。✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎#流木#りゅうぼく#ブランチウッド#アクアリウム#コーラルウッド#ADA#マングローブ#水槽#苔#水草#砂#熱帯魚#淡水魚#爬虫類#酸素#金魚#両生類#モス#テラリウム#トカゲ#エビ#カニ#海#生け花#花材#めだか#メダカ
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