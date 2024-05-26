★値下げ中★ 【美品】アマカ　花柄Ｖネックブラウス

アマカ 花柄ブラウス定価2.5万円ほどだった気がします。ほとんど着用していません。薄手でさらりとした生地です美品ですが自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。素材 綿100 裏地ポリエステル【商品説明】非常に肌触りが良く清涼感のあるプルオーバーです。首元の開きとギャザー仕様で春夏の時期に着やすいデザインです。美しいプリントで有名なリバティ社の生地を使用しています。繊細な線で描かれたスペース間のある中花柄で、１９９６年に登場してから人気の高い花柄です。色々な種類の花が束ねられて描かれています。アマカAMACA花柄ブラウスリバティＶネックカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏



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