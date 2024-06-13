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プリーツスリーブブラウス
商品番号 B61313566536
商品名

プリーツスリーブブラウス
ブランド名 ロペピクニック
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみ。腕が長めのせいか、長さが合わなかったので泣く泣く出品です(ToT)
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